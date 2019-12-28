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12:23, 28 декабря 2019 436
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Деды Морозы поздравили рязанцев с наступающим Новым годом с воздушного шара

Деды Морозы поздравили рязанцев с наступающим Новым годом с воздушного шара

Деды Морозы поздравили рязанцев с наступающим Новым годом с воздушного шара. Об этом сообщили в группе «Новогодняя столица».

Снегурочка, Деды Морозы и главные персонажи Новогодней столицы — Рязанский Косопуз, Авдотья Рязаночка, Забава Путятишна и Евпатии — встретились с рязанцами возле кремля. Они поздравили всех с наступающим праздником, а затем поднялись в небо на тепловом аэростате.

Полет прошел под руководством Льва Маврина. Герои пригласили всех в гости в Новогоднюю столицу с воздуха.


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