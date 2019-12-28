RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Деды Морозы поздравили рязанцев с наступающим Новым годом с воздушного шара. Об этом сообщили в
Снегурочка, Деды Морозы и главные персонажи Новогодней столицы — Рязанский Косопуз, Авдотья Рязаночка, Забава Путятишна и Евпатии — встретились с рязанцами возле кремля. Они поздравили всех с наступающим праздником, а затем поднялись в небо на тепловом аэростате.
Полет прошел под руководством Льва Маврина. Герои пригласили всех в гости в Новогоднюю столицу с воздуха.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязань заняла 15-е место в рейтинге «дворов без машин»
|
cледующая новость →В Рязани нашли поддельное сливочное масло
Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы.