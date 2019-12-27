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Жителя Сапожковского района осудили за угон служебной машины. Об этом сообщила
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК. Известно, что он ранее не привлекался к ответственности и впервые совершил преступление средней тяжести.
Злоумышленник полностью признал свою вину и возместил ущерб потерпевшему.
В результате мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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