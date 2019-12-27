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13:52, 27 декабря 2019 293

В январе покупатели квартир «Зеленого сада» получат десятки призов и подарков

В январе покупатели квартир «Зеленого сада» получат десятки призов и подарков

В первый месяц 2020 года Группа компаний «Зеленый сад» подарит всем покупателям квартир в ЖК «Еврокласс — 1» и «Еврокласс — 2» в Кальном десятки полезных для дома подарков, а также разыграет призы — шесть скидок на покупку квартиры и десять кладовок. Организатором акции выступает ООО «Агентство недвижимости — Зеленый сад».

Участниками розыгрыша призов автоматически становятся все клиенты ГК «Зеленый сад», приобретающие недвижимость и заключающие договоры долевого участия в период с 1 по 31 января 2020 года. Розыгрыш призов пройдет в несколько этапов.

Для тех, кто приобрел квартиры в начале месяца, с 3 по 15 января 2020 года, разыграют:

  • скидку на покупку квартиры в сумме 500 тысяч рублей — 1 шт;
  • скидку на покупку квартиры в сумме 300 тысяч рублей — 2 шт;
  • кладовые помещения — 5 шт.

Среди клиентов, купивших квартиры в период с 16 по 31 января 2020 года, разыграют:

  • скидку на покупку квартиры в сумме 200 тысяч рублей — 3 шт;
  • кладовые помещения — 5 шт.

Кроме того, все, кто купит квартиры в жилых комплексах «Еврокласс — 1», «Еврокласс — 2» с 3 по 31 января 2020 года, получат ценный подарок. Покупая квартиру в определенный день, клиенты гарантированно получат приз, соответствующий дате покупки. Среди десятков солидных призов — брендовая бытовая техника, продвинутая электроника, дорогие аксессуары для современного дома.

Узнать условия проведения акции и полный перечень призов, а также получить подробную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно в отделе продаж по адресу: Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 777-777, официальный сайт.


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Спрут топливной коррупции

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