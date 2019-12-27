В январе покупатели квартир «Зеленого сада» получат десятки призов и подарков

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В первый месяц 2020 года Группа компаний «Зеленый сад» подарит всем покупателям квартир в ЖК «
Участниками розыгрыша призов автоматически становятся все клиенты ГК «Зеленый сад», приобретающие недвижимость и заключающие договоры долевого участия в период с 1 по 31 января 2020 года. Розыгрыш призов пройдет в несколько этапов.
Для тех, кто приобрел квартиры в начале месяца, с 3 по 15 января 2020 года, разыграют:
Среди клиентов, купивших квартиры в период с 16 по 31 января 2020 года, разыграют:
Кроме того, все, кто купит квартиры в жилых комплексах «Еврокласс — 1», «Еврокласс — 2» с 3 по 31 января 2020 года, получат ценный подарок. Покупая квартиру в определенный день, клиенты гарантированно получат приз, соответствующий дате покупки. Среди десятков солидных призов — брендовая бытовая техника, продвинутая электроника, дорогие аксессуары для современного дома.
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