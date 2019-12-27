В Рязанской области усилили контроль за продажей снюса

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В Рязанской области усилили контроль за оборотом снюса. Об этом сообщил
В области пройдут внеплановые выездные проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «с целью предотвращения и прекращения возможной реализации в торговых точках некурительной никотинсодержащей продукции без соответствующих документов».
За нарушение предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ, по которой грозят крупные штрафы: от 2 до 4 тысяч рублей на физических лиц, от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 40 тысяч рублей для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 300 до 600 тысяч для юрлиц.
Напомним, в начале декабря появилась информация, что рязанские школьники «подсели» на снюс.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу снюсов. Роспотребнадзор разрешил изымать в регионах никотиносодержащие смеси.
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