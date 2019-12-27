Спасли 416 человек. Рязанские спасатели отчитались об итогах работы за год

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 27 декабря, в филармонии подвели итоги работы ГУ МЧС по Рязанской области в 2019 году и в преддверии Дня спасателя отметили региональными наградами лучших сотрудников ведомства.
«В этом году в области сотрудники МЧС выполнили более десяти тысяч выездов, в результате которых спасли более тысячи жизней. На сегодняшний день зарегистрированы две чрезвычайные ситуации, 4689 пожаров, в которых погибли 88 человек. Сотрудники, принимая участие в ликвидации последствий ДТП, смогли спасти 416 человек. На территории региона произошло 28 лесных пожаров, которые смогли потушить в день обнаружения. На воде погибли 8 человек и одного удалось спасти», — сказал глава регионального ГУ МЧС генерал-майор Сергей Филиппов.
Он поздравил рязанских спасателей с праздником и пожелал счастья, здоровья, добра и благополучия.
Помимо этого, он отметил их почетными грамотами, благодарственными письмами и медалями.
От имени главы региона к спасателям обратилась первый зампред регионального правительства Анна Рослякова. Она также вручила региональные награды и подарки отличившимся сотрудникам ведомства.
«Не каждый человек готов отдать свою жизнь за близкого и родного человека, и уж точно, далеко не каждый готов прийти на помощь и спасти абсолютно незнакомого человека», — отметила она.
Рослякова отметила, что базу рязанских пожарных частей в регионе будут улучшать. Она поблагодарила добровольцев и поздравила собравшихся с Днем спасателя.
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