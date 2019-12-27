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14:45, 27 декабря 2019 311
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В Рязани осудят преступную группу, похитившую 142 тысячи литров топлива из нефтепровода

В Рязани осудят преступную группу, похитившую 142 тысячи литров топлива из нефтепровода

В Рязани завершили расследование в отношении восьми граждан, которые похитили дизельное топливо из нефтепровода в Клепиковском и Рязанском районах. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В 2018 году преступная группа из восьми человек украла из нефтепровода более 142 тысяч литров топлива. Ущерб составил более шести миллионов рублей.

Преступления пресекли совместно с сотрудниками региональных управления ФСБ и МВД России.

Отмечается, что объем уголовного дела, возбужденного по пунктам «а, б» части 4 статьи 215.3 УК РФ («Приведение в негодность нефтепродуктопровода») и пунктам «а, б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). составил 38 томов, проведены судебные экспертизы, допросили свидетелей.

Уголовное дело направили в суд.


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