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10:39, 27 декабря 2019 289
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В России выявили 1,5 миллиона автомобилей с бракованной системой безопасности

В России выявили 1,5 миллиона автомобилей с бракованной системой безопасности

В России выявили 1,5 миллиона автомобилей, которые оборудованы опасными для жизни подушками безопасности японской компании Takata. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы Росстандарта Алексея Кулешова.

Он отметил, что за последние годы отзывные программы согласовали пяти брендам — Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Автомобили выпущены с 2000 по 2014 годы.

По словам Кулешова, дефект опасен для жизни и здоровья людей. Главная проблема таких подушек в блоке газогенератора.

Отмечается, что он может взорваться даже в небольшом ДТП, а его металлические осколки превращаются в шрапнель (артиллерийский снаряд, начиненный круглыми пулями — прим.ред.).

Из-за дефекта погибли 24 водителя, 290 пострадали. Больше всего смертельных случаев зарегистрировали на автомобилях Honda.

По словам экспертов, автовладельцы игнорируют отзывную компанию, несмотря на то, что она идет уже несколько лет.


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