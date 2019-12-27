В России выявили 1,5 миллиона автомобилей с бракованной системой безопасности

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В России выявили 1,5 миллиона автомобилей, которые оборудованы опасными для жизни подушками безопасности японской компании Takata. Об этом пишут «
Он отметил, что за последние годы отзывные программы согласовали пяти брендам — Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Автомобили выпущены с 2000 по 2014 годы.
По словам Кулешова, дефект опасен для жизни и здоровья людей. Главная проблема таких подушек в блоке газогенератора.
Отмечается, что он может взорваться даже в небольшом ДТП, а его металлические осколки превращаются в шрапнель (артиллерийский снаряд, начиненный круглыми пулями — прим.ред.).
Из-за дефекта погибли 24 водителя, 290 пострадали. Больше всего смертельных случаев зарегистрировали на автомобилях Honda.
По словам экспертов, автовладельцы игнорируют отзывную компанию, несмотря на то, что она идет уже несколько лет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМолодежь Рязанского приборного завода поздравила детей с Новым годом
|
cледующая новость →Жителя Сапожковского района осудили за угон служебной машины
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.