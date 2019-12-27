RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Песочне автомобиль закидали камнями с крыши. Об этом очевидец сообщил «ВКонтакте».
Он опубликовал фото, на котором можно заметить, что машина поцарапана. Автор отметил, что инцидент произошел у дома №3 по улице Новоселов.
Информация о произошедшем уточняется.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПризывник из Новокузнецка сбежал из войсковой части с автоматом
|
cледующая новость →Молодежь Рязанского приборного завода поздравила детей с Новым годом
Наш бюджет — миллион рублей.