В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -8 градусов

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В ночь на субботу, 28 декабря, в Рязанской области похолодает до -8 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер ночью переменных направлений до 5 метров в секунду, днем северо-восточный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -8, -3 градуса, днем -6, -1 градус.
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