В начале 2020 года покупатели квартир в Vellcom домах получат скидку

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Холдинг Vellcom group объявил о скидках, которые рязанцы получат при покупке квартир в ЖК Vellcom DOM на Ленкома и Vellcom DOM на Московском. Воспользоваться спецпредложением можно до 15 января 2020 года.
«Декабрь — время самых выгодных покупок на рынке недвижимости», — отметили представители холдинга.
По условиям акции, до 15 января покупатели квартир в Vellcom домах получат скидку в 2020 рублей с квадратного метра.
Более подробную информацию можно получить у менеджеров отдела продаж по телефону 300-707 или по адресу: Рязань, улица 2 Линия, дом 9.
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