В Казахстане разбился пассажирский самолет

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В пятницу, 27 декабря, в Казахстане разбился самолет авиакомпании Bek Air. Он потерпел крушение при вылете из аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщили в Facebook аэропорта.
Самолет Fokker-100 следовал рейсом Z2100 из Алма-Аты в Нур-Султан. На его борту летели 95 пассажиров и пятеро членов экипажа. Граждан России среди них не было.
По предварительным данным, погибли 14 человек. Еще 35 человек пострадали, из них 22 находятся в тяжелом состоянии. В числе тех, кто получил травмы, — восемь детей.
В Facebook аэропорта написали, что после вылета лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием.
ЧП произошло в районе поселка Кызыл ту.
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После падения самолета Bek Air под Алматы открыта горячая линия ⠀ Номер горячей линии: 8 (7172) 53-32-84. ⠀ ДЧС Алматинской области: 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18. ⠀ ДЧС Нур-Султана: 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24- 51- 47. ⠀ #авиакатастрофа #авиация #авиацияказахстана #новостиказахстана #новостиалматы #bekair #fokker100 #qazaviation
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На борту было 95 пассажиров и 5 членов экипажа. ⠀ В Комитете гражданской авиации сообщили, что погибло 9 человек. ⠀ На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация. ⠀ Создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172) 53-32-84. ⠀ ДЧС Алматинской области: 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18 ⠀ ДЧС г.Нур-Султан: 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24- 51-47. #сергекновости#sergek_kaz#сергекалматы#сергекшымкент#сергек#сергекастана#оскеменсергек#штраф#новостиказахстана#казахстан#новости#алматы#крушениесамолета#трагедияалматы#крушениесамолетаалматы#новости24
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Докладываем, что от оператора диспетчерской службы аэропорта г.Алматы поступила информация о том, что воздушное судно авиакомпании «Бек Эйр» сообщением «Алматы - Нур-Султан» пропал с радара после взлёта. Количество пассажиров - 100. Количество экипажа - 5. Тип BC: «Фоккер-100». В настоящее время поступила информация от дежурного ЛОП в аэропорту г.Алматы о том, что в районе посёлка «Кызыл ту» разбился самолёт. На место происшествия выехала СОГ ЛОП в аэропорту г. Алматы и Авиационный транспортный прокурор Г.Алматы. О дальнейших результатах места происшествия сообщим дополнительно. #сергекновости#sergek_kaz#сергекалматы#сергекшымкент#сергек#сергекастана#оскеменсергек#штраф#новостиказахстана#казахстан#новости#алматы#крушениесамолета#трагедияалматы#крушениесамолетаалматы#новости24
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