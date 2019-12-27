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14:06, 27 декабря 2019 84
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В центре Воронежа расширят школу

В центре Воронежа расширят школу

В Воронеже расширят школу №45 на улице 9 Января. Об этом говорится в постановлении городской администрации.

Школу расширят с 450 до 670 мест. Отмечается, что мера вызвана возведением жилого комплекса «Современник» (расчетная численность населения — 7,4 тысячи человек) без новой школы.

На территории построят дополнительный корпус для физкультурно-спортивной зоны. При реализации проекта используют прилегающую территорию.

Ожидается, что территория учебного заведения увеличится с 0,66 гектара до 2 гектаров.


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