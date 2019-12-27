В центре Воронежа расширят школу

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В Воронеже расширят школу №45 на улице 9 Января. Об этом говорится в
Школу расширят с 450 до 670 мест. Отмечается, что мера вызвана возведением жилого комплекса «Современник» (расчетная численность населения — 7,4 тысячи человек) без новой школы.
На территории построят дополнительный корпус для физкультурно-спортивной зоны. При реализации проекта используют прилегающую территорию.
Ожидается, что территория учебного заведения увеличится с 0,66 гектара до 2 гектаров.
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