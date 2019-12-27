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12:33, 27 декабря 2019 79
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В центре Воронежа из-за нарушений закрыли ресторан

В центре Воронежа из-за нарушений закрыли ресторан

В центре Воронежа из-за нарушений закрыли ресторан YokoMokko. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Специалисты Роспотребнадзора нашли следующие нарушения:

  • моечная для мытья столовой и стеклянной посуды имеет один вход;
  • изготовление готовой продукции осуществляется в единственном производственном помещении без специально оборудованных цехов;
  • моечные ванны для мытья инвентаря и обработки овощей присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 20 мм;
  • моечные ванны для мытья столовой посуды, инвентаря, стеклянной посуды не оборудованы локальными вытяжными системами;
  • складские помещения для хранения пищевой продукции, моечная для мытья столовой посуды не оборудованы приточной механической вентиляцией;
  • в производственном помещении осуществляется хранение бьющихся предметов;
  • на участке по порционированию готовых блюд отсутствуют бактерицидные лампы;
  • нарушена целостность потолочного покрытия в производственном помещении, моечной для мытья столовой и стеклянной посуды, туалете для персонала, плиточное покрытое стен производственного помещения имеет сколы;
  • в производственном помещении осуществляется хранение пищевой продукции (сок) при отсутствии термометра или психрометра;
  • на продукции (овощи, фрукты) отсутствуют маркировочные ярлыки каждого тарного места с указанием срока годности;
  • загрузка сырья и продуктов питания осуществляется через многоступенчатую лестницу;
  • хранение чистой столовой посуды осуществляется в открытых шкафах, чистые столовые приборы хранятся в ящиках-кассетах россыпью;
  • в организации не обеспечена централизованная стирка санитарной одежды.

Суд приостановил деятельность организации на 90 суток.


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