В центре Рязани «Ниссан» попал в аварию

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Утром в пятницу, 27 декабря, в центре Рязани Nissan попал в аварию. Фотографии опубликовали во «ВКонтакте».
ДТП произошло на улице Горького. Судя по снимкам, у машины сильно помята пассажирская дверь.
Подробности уточняются.
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