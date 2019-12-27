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17:26, 27 декабря 2019 273
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В 2019 году в Рязанской области зарегистрировали почти 1300 киберпреступлений

В 2019 году в Рязанской области зарегистрировали почти 1300 киберпреступлений

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязанской области в 2019 году зарегистрировали 1293 киберпреступлений. Об этом рассказал заместитель начальника УМВД России по Рязанской области, начальник полиции Иван Бахилов в среду, 25 декабря, на брифинге, посвященном профилактике мошенничества. По его словам, число зарегистрированных преступлений в сфере информационных технологий в регионе за текущий год увеличилось на 17%.

При этом среди регионов ЦФО Рязанская область занимает последнее место по данному показателю. Наибольшее число киберпреступлений зафиксировали во Владимирской (2176), Ивановской (1821) и Костромской областях (1432).

Журналистам рассказали, что основными видами мошенничества в сфере информационных технологий являются рассылка СМС о находящемся в беде человеке, лжеобъявления о продаже товаров на сайтах объявлений, мошенничество в соцсетях (наиболее распространенная — просьба дать денег в долг) и телефонное мошенничество, в том числе с пластиковыми картами. Правоохранители рассказали, что злоумышленники звонят под видом сотрудников службы безопасности банков и сообщают о подозрительных операциях по банковской карте, затем просят назвать данные карты — код на обратной стороне (CVV), необходимый для проведения покупки.

Начальник управления уголовного розыска, полковник полиции Денис Грибанов рассказал, что злоумышленники нередко действуют из других регионов и ближнего зарубежья. «Основная сложность в их раскрытии — территориальная удаленность. «За прошедший год для расследования киберпреступлений мы выезжали в Нижний Новгород, Тюмень, Северный Кавказ, Краснодарский край. Мы объехали почти всю страну», — отметил Грибанов. Он добавил, что в 2019 году удалось раскрыть 33,7% от 1293 преступлений.

Напомним, в марте рязанцев предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками банка. В Рязани задержали злоумышленницу, которая обманула липчанку на 77 тысяч, представившись сотрудницей банка. Рязанцев предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт и мошенничестве в соцсетях. Корреспондент РЗН. Инфо выяснила, как не стать жертвой финансовой пирамиды, маскирующейся под микрофинансовую организацию или КПК .


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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