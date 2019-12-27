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11:31, 27 декабря 2019 279
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Суд отклонил жалобы экс-руководства «Ринвестбанка» на арест их имущества

Суд отклонил жалобы экс-руководства «Ринвестбанка» на арест их имущества

Двадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил несколько жалоб бывших руководителей ООО РИКБ «Ринвестбанк» на арест имущества на 5,7 миллиарда рублей. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на материалы суда.

Заявители обжаловали в апелляции определение арбитражного суда Рязанской области от 4 сентября.

Руководители «Ринвестбанка» подавали жалобы на арест имущества по ходатайству госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Агентство в заявлении ссылалось на, что «непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта».

Установлено, что с 1 июля 2014 года по 14 июля 2016 года лица, контролирующие банк, «совершали действия по замещению ликвидных активов» «Ринвестбанка» на невозвратную ссудную задолженность физических и юридических лиц.

По мнению агентства, это стало причиной ухудшения финансового положения банка. Также руководители банка «не осуществляли меры по предупреждению его банкротства».

Обстоятельства посчитали основанием для привлечения лиц, контролировавших банк, к субсидиарной ответственности.

Напомним, «Ринвестбанк» признали банкротом в 2016 году.


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