Суд отклонил жалобы экс-руководства «Ринвестбанка» на арест их имущества

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Двадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил несколько жалоб бывших руководителей ООО РИКБ «Ринвестбанк» на арест имущества на 5,7 миллиарда рублей. Об этом
Заявители обжаловали в апелляции определение арбитражного суда Рязанской области от 4 сентября.
Руководители «Ринвестбанка» подавали жалобы на арест имущества по ходатайству госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Агентство в заявлении ссылалось на, что «непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта».
Установлено, что с 1 июля 2014 года по 14 июля 2016 года лица, контролирующие банк, «совершали действия по замещению ликвидных активов» «Ринвестбанка» на невозвратную ссудную задолженность физических и юридических лиц.
По мнению агентства, это стало причиной ухудшения финансового положения банка. Также руководители банка «не осуществляли меры по предупреждению его банкротства».
Обстоятельства посчитали основанием для привлечения лиц, контролировавших банк, к субсидиарной ответственности.
Напомним, «Ринвестбанк»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа пожаре в ухоловском селе пострадала пенсионерка
|
cледующая новость →Синоптики рассказали, какая погода ждет воронежцев в последние выходные декабря
Наш бюджет — миллион рублей.