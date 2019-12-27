Скопинская прокуратура обратилась в суд из-за ям на дорогах

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И.о. скопинского межрайонного прокурора подал в суд иск с требованием отремонтировать дорогу «Горлово-Нагиши-Клекотки-граница Тульской области». Об этом
Прокурор требует признать незаконным бездействие Дирекции дорог Рязанской области и обязать ее привести трассу в порядок. Сейчас на дороге есть ямы, высота обочин не соответствует нормативам.
Судебное заседание по делу назначили на 15 января.
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