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21:45, 27 декабря 2019 177
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Скопинская прокуратура обратилась в суд из-за ям на дорогах

Скопинская прокуратура обратилась в суд из-за ям на дорогах

И.о. скопинского межрайонного прокурора подал в суд иск с требованием отремонтировать дорогу «Горлово-Нагиши-Клекотки-граница Тульской области». Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Прокурор требует признать незаконным бездействие Дирекции дорог Рязанской области и обязать ее привести трассу в порядок. Сейчас на дороге есть ямы, высота обочин не соответствует нормативам.

Судебное заседание по делу назначили на 15 января.


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