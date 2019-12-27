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8:47, 27 декабря 2019 161
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Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в последние выходные года

Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в последние выходные года

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на последние выходные года. По данным синоптиков, в субботу и воскресенье, 28 и 29 декабря, жителей региона ждет небольшое похолодание.

Днем в субботу возможно до -3 градусов, в воскресенье до -5 градусов.

По ночам до -6 градусов.

Снега не ожидается.


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