Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» на Новый год

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Фото: Pixabay.com
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил москвичей о «барической пиле» на Новый год. 31 декабря и в первые дни января 2020 года в столице ожидаются резкие перепады давления, передает
Синоптик уточнил, что для «барической пилы» характерны небольшие понижения температуры, затем — резкое непродолжительное повышение на сутки или двое, после — вновь падение.
По словам Александра Синенкова, 31 декабря температура будет положительной, 1 января отрицательной. При этом «минус» продержится два или три дня. Затем вновь потеплеет.
«Конца этому процессу в погоде не просматривается», — отметил синоптик.
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