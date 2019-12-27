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19:40, 27 декабря 2019 92
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Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» на Новый год

Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» на Новый год

Фото: Pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил москвичей о «барической пиле» на Новый год. 31 декабря и в первые дни января 2020 года в столице ожидаются резкие перепады давления, передает РИА Новости.

Синоптик уточнил, что для «барической пилы» характерны небольшие понижения температуры, затем — резкое непродолжительное повышение на сутки или двое, после — вновь падение.

По словам Александра Синенкова, 31 декабря температура будет положительной, 1 января отрицательной. При этом «минус» продержится два или три дня. Затем вновь потеплеет.

«Конца этому процессу в погоде не просматривается», — отметил синоптик.


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