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Главе МИД Сергею Лаврову показали рязанский калинник — гастрономический символ «Новогодней столицы 2020». Видео с презентации продукции региональных производителей появилось во «ВКонтакте».
В четверг, 26 декабря, в пресс-центре министерства иностранных дел организовали прием «Гастрономическая карта России» с дегустацией продукции производителей: «От Арктики до Черного моря». Попробовать блюда разных регионов могли российские и зарубежные журналисты.
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