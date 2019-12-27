Рязанский адвокат оставил себе взятку от наркопреступника, желавшего смягчить наказание. Тот подал на него в суд

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Двое рязанцев, один из которых бывший адвокат, попали под суд. Их обвиняют в мошенничестве и покушение на посредничество во взяточничестве, сообщил
Известно, что в декабре 2017 года мужчина, которого задержали за незаконный оборот наркотиков, передал своему знакомому деньги, чтобы тот «добился» смягчения наказания. Посредник оставил себе 300 тысяч рублей, а 150 отдал адвокату, чтобы тот «договорился».
Защитник пообещал помочь, но на самом деле оставил деньги себе. В результате преступника приговорили к реальному сроку лишения свободы и он написал на адвоката заявление.
Уголовные дела по части 1 статьи 159 УК и части 3 статьи 30 части 2 статьи 291.1 УК передали в суд.
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