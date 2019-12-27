RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанские врачи начали удалять камни в почках с помощью лазера. Об этом сообщили в больнице №11.
В начале декабря специалисты больницы стали лечить пациентов с мочекаменной болезнью, разрушая камни в почках лазером. Эта процедура проходит под контролем миллиметрового эндоскопа. Подобных операций раньше в регионе не делали.
Нефролитолапаксия — операция, во время которой пациенту делают небольшой прокол на коже, затем камни в почках дробят до «песка», который затем самостоятельно выводится из организма. Этот метод применяют, когда традиционные операции невозможны из-за состояния пациента или могут привести к серьезным осложнениям.
Специалисты отмечают, что после подобной операции пациенты быстрее восстанавливаются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОпубликована афиша «Новогодней столицы» на выходные
|
cледующая новость →В начале 2020 года покупатели квартир в Vellcom домах получат скидку
Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы.