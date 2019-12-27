Рязанские автоинспекторы получили 45 новых машин

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанские автоинспекторы получили 45 новых Skoda Octavia. В пятницу, 27 декабря, начальник УМВД по Рязанской области Сергей Лебедев вручил ключи от новых машин. 24 из них останутся в Рязани, остальные отправятся в районы.
Четыре «ГАЗели» и УАЗ Патриот передали в дежурную часть, а «Ниву» — кинологам. Начальник рязанского УГИБДД Сергей Романов отметил, что машины передали по федеральному нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Он выразил надежду, что новые машины позволят повысить безопасность дорожного движения.
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