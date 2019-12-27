Рязанка на «Ниссане» сбила четверых пешеходов

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Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанка на Nissan Juke сбила четверых пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла вечером в четверг, 26 декабря, у дома №11 на улице Колхозной. 31-летняя женщина на Nissan поворачивала направо и не справилась с управлением. В итоге она сбила четверых человек, которые были на нерегулируемом переходе.
Двоих взрослых в возрасте 32 лет и двоих детей семи и двух лет госпитализировали.
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