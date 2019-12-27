РПЦ изменила правила крещения детей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
РПЦ разрешила давать детям при крещении иностранные имена святых. Об этом сообщил официальный
Церковная комиссия заявила, что сложившаяся в РПЦ традиция наречения при крещении не всегда учитывает «многообразие практик и традиций», которые есть в других поместных православных церквях.
Синод постановил обратить внимание «на возможность беспрепятственного наречения и последующего крещения младенцев именами святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей».
Отмечается, что препятствий для принятия в таинстве имени, которое отличается от привычного национального звучания, нет (например, Иоанн — Джон).
«Эти иные национальные звучания имен, находящихся в православных месяцесловах, следует отличать от новоизмышленных имен, которые в своей основе не имеют связи с культурой православных народов», — пояснили в синоде.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Бывший мэр Рязани Рюмин вновь постарается досрочно выйти из тюрьмы
Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.