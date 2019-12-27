Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

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Росстат предположил, что общая численность населения к началу 2036 года составит 150,126 миллиона человек. Об этом передает
По низкому варианту численность населения за 16 лет снизится до 134,277 миллиона человек, а по среднему — до 142,993 миллиона.
В организации отметили, что средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Ранее в Росстате сообщили, что за девять месяцев текущего года естественная убыль населения составила 259,6 тысячи человек, став самой высокой за последние одиннадцать лет.
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