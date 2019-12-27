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10:58, 27 декабря 2019 262
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Призывник из Новокузнецка сбежал из войсковой части с автоматом

Призывник из Новокузнецка сбежал из войсковой части с автоматом

Призывник из Новокузнецка сбежал из войсковой части с автоматом. Он служит в Клинцах Брянской области, сообщает VSE42.Ru.

Этот случай произошел в среду, 25 декабря. 19-летний солдат не вернулся в казарму с полигона, на котором в тот день проходили учения. У молодого человека были при себе автомат и магазин с патронами.

В городе устроили масштабные поиски и перекрыли дороги. Утром 26 декабря кузбассовца нашли живым. Уточняется, что он спал в лесу рядом с полигоном, где устраивали учения.

Причины бегства солдата выясняют.


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