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17:36, 27 декабря 2019 341
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От рязанских перевозчиков потребовали «ни в коем случае» не высаживать детей из транспорта 3

От рязанских перевозчиков потребовали «ни в коем случае» не высаживать детей из транспорта

В четверг, 26 декабря, в транспортном управлении горадминистрации прошло совещание, в котором поучаствовал начальник управления Андрей Михно и руководители коммерческих перевозчиков города. Об этом на странице в Facebook сообщил рязанский депутат Дмитрий Володин.

На совещании обсудили ситуацию с высадкой школьников из маршруток и грубость водителей. Андрей Михно потребовал «ни в коем случае и ни в каких обстоятельствах не допускать высадки детей из транспорта». Он попросил записывать и передавать в администрацию фамилии школьников, не оплативших проезд, «для выяснения реальной ситуации».

По информации одного из руководителей маршруток, водителя, проявившего грубость к пассажирам, уволили.

На совещании также обсудили вопрос оплаты проезда в общественном транспорта. Андрей Михно сообщил, что «прорабатывается вопрос о возможности введения системы оплаты, при которой будет стимулироваться переход на оплату проезда через банковские и социальные карты, и когда оплата за наличные — выше, чем по безналичному расчету».

«Подобный опыт уже есть в других крупных городах, и налоговые платежи от пассажироперевозчиков в бюджеты значительно увеличиваются», — отметил Михно.

Помимо этого, на совещании стало известно, что «в ближайшее время» администрация опубликует номер телефона, по которому можно будет сообщить о нарушениях в работе транспорта.

Напомним, за последний месяц рязанцы неоднократно жаловались на хамство маршрутчиков.


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