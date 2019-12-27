От рязанских перевозчиков потребовали «ни в коем случае» не высаживать детей из транспорта

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В четверг, 26 декабря, в транспортном управлении горадминистрации прошло совещание, в котором поучаствовал начальник управления Андрей Михно и руководители коммерческих перевозчиков города. Об этом на
На совещании обсудили ситуацию с высадкой школьников из маршруток и грубость водителей. Андрей Михно потребовал «ни в коем случае и ни в каких обстоятельствах не допускать высадки детей из транспорта». Он попросил записывать и передавать в администрацию фамилии школьников, не оплативших проезд, «для выяснения реальной ситуации».
По информации одного из руководителей маршруток, водителя, проявившего грубость к пассажирам, уволили.
На совещании также обсудили вопрос оплаты проезда в общественном транспорта. Андрей Михно сообщил, что «прорабатывается вопрос о возможности введения системы оплаты, при которой будет стимулироваться переход на оплату проезда через банковские и социальные карты, и когда оплата за наличные — выше, чем по безналичному расчету».
«Подобный опыт уже есть в других крупных городах, и налоговые платежи от пассажироперевозчиков в бюджеты значительно увеличиваются», — отметил Михно.
Помимо этого, на совещании стало известно, что «в ближайшее время» администрация опубликует номер телефона, по которому можно будет сообщить о нарушениях в работе транспорта.
Напомним, за последний месяц рязанцы неоднократно
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