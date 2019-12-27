Опубликована афиша «Новогодней столицы» на выходные

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На сайте рязанской мэрии опубликовали
В выходные рязанцев ждет «Оливье-шоу» на Лыбедском бульваре. Также в афише можно найти информацию о работе других мероприятий с адресами и режимом работы.
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