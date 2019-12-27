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12:29, 27 декабря 2019 196
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Названы возможные причины крушения самолета в Казахстане

Названы возможные причины крушения самолета в Казахстане

Самолет авиакомпании Bek Air, потерпевший крушение в Алма-Ате, при взлете дважды коснулся хвостом ВПП. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, передает РИА Новости.

«Либо это ошибка пилота, либо техническая причина», — отметил Скляр, добавив, что подробности станут известны после технической экспертизы при участии Международного авиационного комитета.

Напомним, утром в пятницу, 27 декабря, самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата — Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.

На борту были 98 человек. По данным «Интерфакса», погибли 15 человек. 66 человек пострадали, 53 — госпитализированы, из них девять детей.

После катастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и работу Bek Air. Поисковые работы на месте происшествия завершились, найдены бортовые самописцы.

Ранее появились кадры с места крушения.


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