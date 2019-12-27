Названы возможные причины крушения самолета в Казахстане

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Самолет авиакомпании Bek Air, потерпевший
«Либо это ошибка пилота, либо техническая причина», — отметил Скляр, добавив, что подробности станут известны после технической экспертизы при участии Международного авиационного комитета.
Напомним, утром в пятницу, 27 декабря, самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата — Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.
На борту были 98 человек. По данным «
После катастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и работу Bek Air. Поисковые работы на месте происшествия завершились, найдены бортовые самописцы.
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