На воронежца завели дело за фальсификацию доказательств

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На 41-летнего воронежца завели уголовное дело за фальсификацию доказательств. Об этом сообщила
Воронежские инспекторы провели расследование по факту ДТП, произошедшего в марте 2019 года с участием водителя Volkswagen и 41-летнего пешехода.
«В рамках расследования дела об административном правонарушении последний предоставил в качестве доказательства причинения ему материального ущерба в результате указанного ДТП заведомо для него поддельное заключение эксперта», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 303 УК РФ. Расследование продолжается.
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