На Рязанском приборном заводе определили лучших знатоков

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В АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ») завершился интеллектуальный турнир «Эрудит». Определились сильнейшие команды по итогам серии игр 2019 года.
В финальной «битве умов» участвовали не только работники АО «ГРПЗ» и его филиала — Касимовского приборного завода, но и завода «Красное знамя», РПТП «Гранит» и РКБ «Глобус». Всего соревновались 13 команд, в состав которых вошли 65 человек различных профессий: инженеры, рабочие, экономисты, руководители.
Ведущий турнира, инженер-конструктор Владимир Баландин задал знатокам 55 оригинальных вопросов из разных областей знаний, правильные ответы на которые можно было получить не только с помощью эрудиции, но и смекалки.
Кубок проходил в два этапа. По результатам отборочного тура 10 команд, набравших максимальное количество очков, стали участниками основного, который и определил сильнейших.
Зимний кубок «Эрудит» завершился победой знатоков АО «ГРПЗ», завоевавших все призовые места. Лучшей командой серии игр 2019 года также признали команду Рязанского приборного завода.
Победители получили дипломы, призы и денежные премии.
«На протяжении всей серии игр этого года наша команда стабильно входила в тройку призеров. В итоге мы — чемпионы, чему несказанно рады, — поделился впечатлениями капитан сильнейшей команды 2019 года Алексей Симаков. — „Эрудит“ — очень энергичная и эмоциональная игра, ведь для того, чтобы найти ответ на довольно сложный вопрос, дается 30 секунд в отборочном туре, а в основном — и того меньше — 15! И здесь очень важен командный дух: умение слышать друг друга, совместно искать и выбирать правильное решение».
Турнир «Эрудит» проводится в АО «ГРПЗ» каждый сезон, четыре раза в год. Идея устраивать интеллектуальные состязания принадлежит активистам Молодежного центра завода. Первые игры прошли в 2017 году. С 2018 года к участию в «Эрудите» приглашают команды других промышленных предприятий Рязани.
Молодежный центр АО «ГРПЗ» создан для развития профессионального и творческого потенциалов молодых работников предприятия.
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