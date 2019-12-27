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14:46, 27 декабря 2019 113
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Сотрудникам воронежской фирмы более полутора лет не выплачивали зарплату

Сотрудникам воронежской фирмы более полутора лет не выплачивали зарплату

Фото: Pixabay.com

Сотрудникам воронежской фирмы более полутора лет не выплачивали зарплату. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По предварительным данным, с 1 мая 2018 года по 20 декабря 2019 года 104 работника предприятия не получали зарплату. Им задолжали около пяти миллионов рублей.

«Кроме того, в указанный период руководители фирмы выплачивали заработную плату в размере менее половины надлежащей выплате суммы свыше трех месяцев пяти работникам указанной организации на общую сумму свыше 760 тысяч рублей», — добавили в следкоме.

На руководство фирмы завели дело по части 2 статьи 145.1 УК («Невыплата заработной платы»). Следователи изучают документы компании.


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