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Фото: Pixabay.com
Сотрудникам воронежской фирмы более полутора лет не выплачивали зарплату. Об этом
По предварительным данным, с 1 мая 2018 года по 20 декабря 2019 года 104 работника предприятия не получали зарплату. Им задолжали около пяти миллионов рублей.
«Кроме того, в указанный период руководители фирмы выплачивали заработную плату в размере менее половины надлежащей выплате суммы свыше трех месяцев пяти работникам указанной организации на общую сумму свыше 760 тысяч рублей», — добавили в следкоме.
На руководство фирмы завели дело по части 2 статьи 145.1 УК («Невыплата заработной платы»). Следователи изучают документы компании.
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