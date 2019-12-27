На пожаре в ухоловском селе пострадала пенсионерка

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Фото: Издательство «Пресса»
На пожаре в ухоловском селе Сухарево пострадала пенсионерка. 82-летней женщине потребовалась помощь медиков, сообщает издательство «
Дом загорелся в пятницу, 27 декабря. Пожарные приехали на место в 9:45.
Огонь уничтожил половину дома. Документы и вещи пожилой женщины удалось сохранить.
После оказания медпомощи пострадавшую отпустили. Сейчас она находится у соседей.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем: в доме печное отопление.
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