Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:36, 27 декабря 2019 221
 0    0

На пожаре в ухоловском селе пострадала пенсионерка

На пожаре в ухоловском селе пострадала пенсионерка

Фото: Издательство «Пресса»

На пожаре в ухоловском селе Сухарево пострадала пенсионерка. 82-летней женщине потребовалась помощь медиков, сообщает издательство «Пресса».

Дом загорелся в пятницу, 27 декабря. Пожарные приехали на место в 9:45.

Огонь уничтожил половину дома. Документы и вещи пожилой женщины удалось сохранить.

После оказания медпомощи пострадавшую отпустили. Сейчас она находится у соседей.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем: в доме печное отопление.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Какой семейный автомобиль за миллион выбрать в Рязани?

Какой семейный автомобиль за миллион выбрать в Рязани? 1

Наш бюджет — миллион рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:08, 19 декабря 2019 20 738
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
20:13, 13 декабря 2019 5 212
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
9:01, 14 декабря 2019 4 038
Иван Ургант в своем шоу объяснил инцидент с новогодней елкой в Рязани
17:45, 18 декабря 2019 4 742
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
15:25, 13 декабря 2019 2 820
Опубликована афиша мероприятий в «Новогодней деревне»
Все новости
Голосования

Хотите, чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум