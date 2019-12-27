МВД предложило ввести реальный срок за пропаганду наркотиков в сети

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МВД разработало законопроект за пропаганду наркотиков и культивирования наркосодержащих растений в интернете. Документ опубликован на
Ведомство предлагает ввести от штрафа в 50 тысяч рублей до двух лет лишения свободы.
В Уголовном кодексе должна появиться соответствующая статья.
Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что законопроект разработали по поручению президента Владимира Путина.
Она подчеркнула, что статьи не будет действовать при распространении информации о наркотиках и наркосодержащих растениях, предназначенных для использования в медицинских целях, а также для профессиональной деятельности врачей и фармацевтов и при представлении такой информации гражданам, нуждающимся в наркотиках по медицинским показаниям.
Нарушения предлагают отдельно прописать в КоАП и предусмотреть за них повышенную административную ответственность, в том числе для юридических лиц.
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