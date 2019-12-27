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10:40, 27 декабря 2019 276

Молодежь Рязанского приборного завода поздравила детей с Новым годом

Молодежь Рязанского приборного завода поздравила детей с Новым годом

Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») организовали акцию «Расскажи, Снегурочка, где была?!» для детей работников предприятия.

Четыре бригады Дедов Морозов и Снегурочек за две недели поздравят с Новым годом 80 детей дошкольного и младшего школьного возраста.

«Очень волнуюсь, ведь у меня дебют в роли Деда Мороза, — рассказал председатель Молодежного центра АО „ГРПЗ“ Евгений Лынов. — Приходится основательно вживаться в образ, осваивать технологию вырезания снежинок, запоминать большое количество загадок и веселых игр. Самое главное — стать „настоящим“ Дедом Морозом, чтобы каждый ребенок тебе поверил. И если это случится, твоя сказочная миссия успешна».

«Наступает, наверное, самый любимый для каждого из нас праздник — Новый год! И, конечно же, больше всех его ждут наши дети, — отметил заместитель генерального директора по административным вопросам и закупочной деятельности Владимир Житинкин. — Замечательно, что инициатором и исполнителем акции „Расскажи, Снегурочка, где была?!“ вот уже шестой год подряд выступает Молодежный центр АО „ГРПЗ“ при поддержке руководства и Профсоюзного комитета предприятия. Хочется пожелать, чтобы вместе с нашими заводскими Дедами Морозами и Снегурочками в каждый дом вошло счастье!»


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