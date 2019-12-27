Молодежь Рязанского приборного завода поздравила детей с Новым годом

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») организовали акцию «Расскажи, Снегурочка, где была?!» для детей работников предприятия.
Четыре бригады Дедов Морозов и Снегурочек за две недели поздравят с Новым годом 80 детей дошкольного и младшего школьного возраста.
«Очень волнуюсь, ведь у меня дебют в роли Деда Мороза, — рассказал председатель Молодежного центра АО „ГРПЗ“ Евгений Лынов. — Приходится основательно вживаться в образ, осваивать технологию вырезания снежинок, запоминать большое количество загадок и веселых игр. Самое главное — стать „настоящим“ Дедом Морозом, чтобы каждый ребенок тебе поверил. И если это случится, твоя сказочная миссия успешна».
«Наступает, наверное, самый любимый для каждого из нас праздник — Новый год! И, конечно же, больше всех его ждут наши дети, — отметил заместитель генерального директора по административным вопросам и закупочной деятельности Владимир Житинкин. — Замечательно, что инициатором и исполнителем акции „Расскажи, Снегурочка, где была?!“ вот уже шестой год подряд выступает Молодежный центр АО „ГРПЗ“ при поддержке руководства и Профсоюзного комитета предприятия. Хочется пожелать, чтобы вместе с нашими заводскими Дедами Морозами и Снегурочками в каждый дом вошло счастье!»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Песочне автомобиль закидали камнями с крыши — соцсети
|
cледующая новость →В России выявили 1,5 миллиона автомобилей с бракованной системой безопасности
Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.