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Фото: Администрация Рязани
Мэрия отчиталась об уборке грязи с рязанских улиц. В пятницу, 27 декабря, коммунальщики убирали улицы Шевченко, Весеннюю, Типанова, Семена Середы, Зубковой, Тимакова и Телевизионную,
У дома №45 на улице Бугрова, дома №34 на улице Энгельса и улице Октябрьской ямы залили литой асфальтобетонной смесью. В порядок привели более 80 квадратных метров дорог.
На улице Предзаводской у домов №10, 10-а спилили аварийные деревья. С улицы Есенина, Куйбышевского шоссе и из ЦПКиО вывезли более 14 кубометров веток.
На улице Керамзавода, Первомайском проспекте, в поселке Борки, у кремля отремонтировали фонари. На улице Почтовой также смонтировали иллюминацию, у памятника Молодцову подключили гирлянды.
В работах задействовали 222 человека и 134 единицы техники.
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