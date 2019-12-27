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Кемеровчанка обокрала спасшего ее пожарного. Об этом
В октябре женщина вместе со знакомыми пила алкоголь и решила растопить баню. В итоге у нее загорелись баня и дом.
Пожарные вывели из загоревшегося дома пьяную хозяйку. Женщина пожаловалась на холод, ей разрешили погреться в кабине машины МЧС. Кемеровчанка украла из автомобиля телефон.
Горожанку признали виновной по пункту «в» части 2 статьи 158 УК («Кража») и приговорили к году условно с испытательным сроком в шесть месяцев.
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