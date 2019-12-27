Бывшие силовики попали в рязанскую колонию и стали зарабатывать на продаже наркотиков по 50 миллионов в год

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Бывшие силовики стали заключенными ИК-3, расположенной в Скопине, и начали незаконно зарабатывать более 50 млн рублей в год. Об этом порталу «
Источник пояснил, что «работали» осужденные с одобрения администрации колонии — те за взятки обеспечивали преступников телефонной связью, интернетом и наркотиками.
«В ИК отбывают наказание высокопоставленные силовики, осужденные за коррупцию. Ослабленный внутренний режим, круглосуточный доступ к телефону и интернету стал возможен из-за сформировавшегося в колонии преступного сообщества, в которое вошли заключенные преимущественно родом из Чечни, а также действующие сотрудники ФСИН», — заявил Осечкин.
По его словам, осужденные прямо из камер координировали торговлю наркотиками на свободе, обеспечивали доставку в свою и другие колонии спайса, кокаина и гашиша. Некоторые из них постоянно занимались телефонным мошенничеством и зарабывали более 50 млн рублей в год.
«Мужчины по телефону и интернету втирались в доверие к состоятельным женщинам из Москвы и обманом требовали от них переводить деньги на их счета, которые потом обналичивались… Многие из жертв даже брали кредиты», — рассказал источник.
По его данным, полученные деньги бывшие силовики складывали в «общак», средства из которого тратили на подкуп сотрудников ФСИН, отдела собственной безопасности и оперативников. Еще часть получали члены сообщества, которые после освобождения покупали себе дома и машины в Чечне.
«С обеспеченных заключенных, которые ранее занимали в высокие посты, в ИК-3 вымогали от трех до 150 млн рублей „за безопасность“. Эти деньги уходили организаторам преступного сообщества в Москву», — добавил Осечкин.
Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УФСИН, по информации, опубликованной в статье, провели проверку, результаты которой передали в следственный комитет. Организована доследственная проверка, рассказали в СУ СКР по области.
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