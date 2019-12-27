Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:45, 27 декабря 2019 538
 0    0

Бывшие силовики попали в рязанскую колонию и стали зарабатывать на продаже наркотиков по 50 миллионов в год

Бывшие силовики попали в рязанскую колонию и стали зарабатывать на продаже наркотиков по 50 миллионов в год

Бывшие силовики стали заключенными ИК-3, расположенной в Скопине, и начали незаконно зарабатывать более 50 млн рублей в год. Об этом порталу «МБХ медиа» рассказал основатель проекта Gulagu.net и автор фильма «Хроники ГУЛАГа 21 века» Владимир Осечкин.

Источник пояснил, что «работали» осужденные с одобрения администрации колонии — те за взятки обеспечивали преступников телефонной связью, интернетом и наркотиками.

«В ИК отбывают наказание высокопоставленные силовики, осужденные за коррупцию. Ослабленный внутренний режим, круглосуточный доступ к телефону и интернету стал возможен из-за сформировавшегося в колонии преступного сообщества, в которое вошли заключенные преимущественно родом из Чечни, а также действующие сотрудники ФСИН», — заявил Осечкин.

По его словам, осужденные прямо из камер координировали торговлю наркотиками на свободе, обеспечивали доставку в свою и другие колонии спайса, кокаина и гашиша. Некоторые из них постоянно занимались телефонным мошенничеством и зарабывали более 50 млн рублей в год.

«Мужчины по телефону и интернету втирались в доверие к состоятельным женщинам из Москвы и обманом требовали от них переводить деньги на их счета, которые потом обналичивались… Многие из жертв даже брали кредиты», — рассказал источник.

По его данным, полученные деньги бывшие силовики складывали в «общак», средства из которого тратили на подкуп сотрудников ФСИН, отдела собственной безопасности и оперативников. Еще часть получали члены сообщества, которые после освобождения покупали себе дома и машины в Чечне.

«С обеспеченных заключенных, которые ранее занимали в высокие посты, в ИК-3 вымогали от трех до 150 млн рублей „за безопасность“. Эти деньги уходили организаторам преступного сообщества в Москву», — добавил Осечкин.

Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УФСИН, по информации, опубликованной в статье, провели проверку, результаты которой передали в следственный комитет. Организована доследственная проверка, рассказали в СУ СКР по области.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
У соседа ель зеленей? РЗН.инфо публикует обзор главных новогодних елок в российских городах

У соседа ель зеленей? РЗН.инфо публикует обзор главных новогодних елок в российских городах

РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:08, 19 декабря 2019 20 738
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
20:13, 13 декабря 2019 5 212
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
9:01, 14 декабря 2019 4 038
Иван Ургант в своем шоу объяснил инцидент с новогодней елкой в Рязани
17:45, 18 декабря 2019 4 742
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
15:25, 13 декабря 2019 2 820
Опубликована афиша мероприятий в «Новогодней деревне»
Все новости
Голосования

Хотите, чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум