Бывшие силовики попали в рязанскую колонию и стали зарабатывать на продаже наркотиков по 50 миллионов в год

Бывшие силовики стали заключенными ИК-3, расположенной в Скопине, и начали незаконно зарабатывать более 50 млн рублей в год. Об этом порталу « МБХ медиа » рассказал основатель проекта Gulagu.net и автор фильма «Хроники ГУЛАГа 21 века» Владимир Осечкин.

Источник пояснил, что «работали» осужденные с одобрения администрации колонии — те за взятки обеспечивали преступников телефонной связью, интернетом и наркотиками.

«В ИК отбывают наказание высокопоставленные силовики, осужденные за коррупцию. Ослабленный внутренний режим, круглосуточный доступ к телефону и интернету стал возможен из-за сформировавшегося в колонии преступного сообщества, в которое вошли заключенные преимущественно родом из Чечни, а также действующие сотрудники ФСИН», — заявил Осечкин.

По его словам, осужденные прямо из камер координировали торговлю наркотиками на свободе, обеспечивали доставку в свою и другие колонии спайса, кокаина и гашиша. Некоторые из них постоянно занимались телефонным мошенничеством и зарабывали более 50 млн рублей в год.

«Мужчины по телефону и интернету втирались в доверие к состоятельным женщинам из Москвы и обманом требовали от них переводить деньги на их счета, которые потом обналичивались… Многие из жертв даже брали кредиты», — рассказал источник.

По его данным, полученные деньги бывшие силовики складывали в «общак», средства из которого тратили на подкуп сотрудников ФСИН, отдела собственной безопасности и оперативников. Еще часть получали члены сообщества, которые после освобождения покупали себе дома и машины в Чечне.

«С обеспеченных заключенных, которые ранее занимали в высокие посты, в ИК-3 вымогали от трех до 150 млн рублей „за безопасность“. Эти деньги уходили организаторам преступного сообщества в Москву», — добавил Осечкин.

Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УФСИН, по информации, опубликованной в статье, провели проверку, результаты которой передали в следственный комитет. Организована доследственная проверка, рассказали в СУ СКР по области.