В Рязанской области выросло число жертв ДТП по вине пьяных водителей

За 11 месяцев 2019 года в авариях по вине пьяных водителей погибли более полусотни рязанцев. Об этом на VI открытом форуме областной прокуратуры рассказал первый заместитель прокурора Юрий Монахов.

В Рязанской области зафиксировали 1 647 ДТП, в которых погибли 215 и пострадали 2 246 человек.

По словам Монахова, в этом году в области возросла смертность в авариях по вине пьяных водителей. Так, за 11 месяцев года произошло 194 подобных аварий, в которых погибли 52 человека и пострадали 280. В прошлом году за аналогичный период произошла 171 авария, где погибли 33 и пострадали 238 человек.

Кроме того, из-за плохого состояния дорог в регионе произошло 413 происшествия. В них погибли 34 человека.

Зампред регионального правительства Евгений Беленецкий заметил, что с улучшением качества дорог безопасность движения, «как ни странно, идет в обратную сторону».

Прокурор области Иван Панченко отметил увеличение количества ДТП с участием детей. В этом году в них погибли 13 рязанцев, 317 ранены.

Глава рязанского УМВД Сергей Лебедев заявил о необходимости установить тросовые ограждения. По его словам, благодаря подобным мерам на Северной окружной дороге «аварийность на некоторых участках упала почти до нуля, хотя раньше люди гибли там почти каждый день».

В дополнение к словам Лебедева замначальника рязанского управления ГИБДД Владимир Бахтин сказал, что одним из самых опасных нарушений ПДД стал выезд «на встречку». Он указал на отсутствие тросового ограждения на 75% участков федеральных трасс в регионе. Причиной тому, по мнению Бахтина, стала необходимость расширения дорог, а прилегающие к ним участки находятся в частной собственности.