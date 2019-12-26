Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:12, 26 декабря 2019 347
 0    0

В Рязанской области выросло число жертв ДТП по вине пьяных водителей

В Рязанской области выросло число жертв ДТП по вине пьяных водителей

Фото: © RZN.info / Антоний Тополов

За 11 месяцев 2019 года в авариях по вине пьяных водителей погибли более полусотни рязанцев. Об этом на VI открытом форуме областной прокуратуры рассказал первый заместитель прокурора Юрий Монахов.

В Рязанской области зафиксировали 1 647 ДТП, в которых погибли 215 и пострадали 2 246 человек.

По словам Монахова, в этом году в области возросла смертность в авариях по вине пьяных водителей. Так, за 11 месяцев года произошло 194 подобных аварий, в которых погибли 52 человека и пострадали 280. В прошлом году за аналогичный период произошла 171 авария, где погибли 33 и пострадали 238 человек.

Кроме того, из-за плохого состояния дорог в регионе произошло 413 происшествия. В них погибли 34 человека.

Зампред регионального правительства Евгений Беленецкий заметил, что с улучшением качества дорог безопасность движения, «как ни странно, идет в обратную сторону».

Прокурор области Иван Панченко отметил увеличение количества ДТП с участием детей. В этом году в них погибли 13 рязанцев, 317 ранены.

Глава рязанского УМВД Сергей Лебедев заявил о необходимости установить тросовые ограждения. По его словам, благодаря подобным мерам на Северной окружной дороге «аварийность на некоторых участках упала почти до нуля, хотя раньше люди гибли там почти каждый день».

В дополнение к словам Лебедева замначальника рязанского управления ГИБДД Владимир Бахтин сказал, что одним из самых опасных нарушений ПДД стал выезд «на встречку». Он указал на отсутствие тросового ограждения на 75% участков федеральных трасс в регионе. Причиной тому, по мнению Бахтина, стала необходимость расширения дорог, а прилегающие к ним участки находятся в частной собственности.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:08, 19 декабря 2019 20 582
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
20:13, 13 декабря 2019 5 117
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
17:45, 18 декабря 2019 4 648
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
9:01, 14 декабря 2019 3 963
Иван Ургант в своем шоу объяснил инцидент с новогодней елкой в Рязани
15:25, 13 декабря 2019 2 761
Опубликована афиша мероприятий в «Новогодней деревне»
Все новости
Голосования

Хотите, чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум