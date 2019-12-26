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12:10, 26 декабря 2019 99
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Воронежцу вынесли приговор за убийство пенсионера

Воронежцу вынесли приговор за убийство пенсионера

Жителю поселка Степной Каширского района вынесли приговор за убийство пенсионера. Об этом сообщили в воронежском следкоме.

Вечером 25 июля 43-летний мужчина пришел к пенсионеру. Мужчины выпили и поссорились. Хозяин дома назвал гостя «маменькиным сынком» за то, что тот живет с матерью, и та «принимает за него все решения».

Гость разозлился, ударил пожилого мужчину по лицу, тот упал.

«Затем, сев на потерпевшего сверху, стал душить его. Пожилой мужчина потерял сознание. Полагая, что убил пенсионера, осужденный переместил его в другую комнату, чтобы уложить на кровать, — рассказали подробности следователи. — В это время мужчина пришел в сознание. Тогда злоумышленник нашел веревку, обмотал вокруг шеи пенсионера и стал душить, пока потерпевший не перестал подавать признаков жизни».

Злоумышленника признали виновным по части 1 статьи 105 УК («Убийство») и приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

Приговор не вступил в силу.

Фото с сайта воронежского СК


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