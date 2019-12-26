Воронежцу вынесли приговор за убийство пенсионера

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Жителю поселка Степной Каширского района вынесли приговор за убийство пенсионера. Об этом
Вечером 25 июля 43-летний мужчина пришел к пенсионеру. Мужчины выпили и поссорились. Хозяин дома назвал гостя «маменькиным сынком» за то, что тот живет с матерью, и та «принимает за него все решения».
Гость разозлился, ударил пожилого мужчину по лицу, тот упал.
«Затем, сев на потерпевшего сверху, стал душить его. Пожилой мужчина потерял сознание. Полагая, что убил пенсионера, осужденный переместил его в другую комнату, чтобы уложить на кровать, — рассказали подробности следователи. — В это время мужчина пришел в сознание. Тогда злоумышленник нашел веревку, обмотал вокруг шеи пенсионера и стал душить, пока потерпевший не перестал подавать признаков жизни».
Злоумышленника признали виновным по части 1 статьи 105 УК («Убийство») и приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима.
Приговор не вступил в силу.
Фото с
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани открылась первая «Пятерочка» с зарядками для гаджетов и кассами самообслуживания
|
cледующая новость →При столкновении «БМВ» и «Опеля» в Воронеже погибли два человека
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.