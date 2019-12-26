Воронеж оказался в конце рейтинга самых депрессивных городов страны

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Воронеж оказался одним из последних в рейтинге депрессивных городов России, сообщили в исследовательской компании Zoom Market.
В декабре 2019 года аналитики опросили 3 тысячи человек в 25 крупнейших городах страны. У жителей узнавали, как часто они грустят, получают ли удовольствие от жизни, довольны ли собой и считают ли себя депрессивным человеком.
Воронеж занял 21 место в рейтинге. Согласно списку, более радостные горожане живут лишь в Астрахани, Краснодаре, Сочи и Симферополе, который замыкает рейтинг.
А вот жители Норильска оказались самыми депрессивными в стране. Вторую строчку рейтинга заняла Пермь, затем Саратов, Челябинск и Омск. Москва заняла в рейтинге 18 место, а Санкт-Петербург — 10.
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