Во Владимирской области приняли закон о запрете продажи снюсов

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Во Владимирской области приняли закон о запрете продажи никотиносодержащих смесей. На внеочередном заседании заксобрания депутаты единогласно проголосовали за документ.
Закон разработали глава облпарламента Владимир Киселев, председатель комитета по вопросам госустройства, правопорядка и законности Александр Нефедов и прокурор области Игорь Пантюшин.
9 декабря Владимир Киселев провел
Заксобрания Владимирской области уже вышло в Госдуму с закинициативой о введении уголовной ответственности за распространение снюсов. Пока же депутаты решили принять меры на региональном уровне, в рамках своих полномочий.
Первоначальный вариант законопроекта ограничивал продажу снюсов только несовершеннолетним. Однако в процессе обсуждения депутаты приняли решение не дифференцировать покупателей, а наложить запрет в целом на продажу никотиносодержащих изделий, за исключением медикаментов. Ответственность предусматривается не только за торговлю снюсами, но и за вовлечение в их потребление несовершеннолетних.
За эти действия предусмотрено такое же наказание, как и за саму торговлю: наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, на юридические лица — от 30 до 50 тысяч.
К вечеру 25 декабря стало известно, что губернатор уже подписал закон. Ожидается, что запрет вступит в силу в первых числах 2020 года — через 10 дней после официального опубликования документа.
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