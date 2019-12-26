В Воронежской области за неделю почти семь тысяч человек заболели гриппом и простудой

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За прошлую неделю, с 16 по 22 декабря в Воронежской области к врачам с симптомами ОРВИ и простуды обратилось 6 тысяч 957 человек. Об этом
По-прежнему, большинство заболевших — дети до 14 лет — 4413 человек. В ведомстве отмечают, что на сегодняшний день ситуация в регионе ниже эпидпорога на 27%.
Чаще всего, отмечают медики, фиксируются случаи заболевания из-за вирусов парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы.
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