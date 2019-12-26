В рязанском райцентре появится парк за 52 миллиона

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Фото: Pixabay.com
В Александро-Невском появится «Парк Героев». Об этом говорится на сайте региональной Главархитектуры.
Зеленая зона будет прилегать к существующей спортшколе. В парке организуют хоккейную коробу, футбольный стадион, площадку для игры в городки, альпийскую горку, карусели, место под батут, арт-объекты, павильон для продажи еды, велодорожку, пункт проката, спортивную и детскую площадки.
Работы оценили в 52 миллиона. Планируется, что благоустройство пройдет по программе «Формирование городской среды» в течение трех лет.
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