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17:21, 26 декабря 2019 533
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В рязанском райцентре появится парк за 52 миллиона

В рязанском райцентре появится парк за 52 миллиона

Фото: Pixabay.com

В Александро-Невском появится «Парк Героев». Об этом говорится на сайте региональной Главархитектуры.

Зеленая зона будет прилегать к существующей спортшколе. В парке организуют хоккейную коробу, футбольный стадион, площадку для игры в городки, альпийскую горку, карусели, место под батут, арт-объекты, павильон для продажи еды, велодорожку, пункт проката, спортивную и детскую площадки.

Работы оценили в 52 миллиона. Планируется, что благоустройство пройдет по программе «Формирование городской среды» в течение трех лет.


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