В Рязани открылась первая «Пятерочка» с зарядками для гаджетов и кассами самообслуживания

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В Рязани открылась первая «Пятерочка» с зарядками для гаджетов, собственной пекарней и кассами самообслуживания. Это первый в регионе универсам в новой концепции.
Магазин занимает 450 квадратных метров. Он находится по адресу: Касимовское шоссе, дом №25. В ассортименте этой «Пятерочки» более 5 700 позиций.
Как пояснили в пресс-службе, изменения в ассортименте отражают особый фокус на свежей продукции: категория «фреш» заняла около половины торгового зала, выкладка овощей и фруктов и части продуктов с короткими сроками годности организована на «фреш-арене».
Кроме того, здесь есть отдельная зона с кофе и свежевыжатым апельсиновым соком, где также можно зарядить гаджеты.
Подробнее об особенностях новой «Пятерочки» читайте в нашем разделе «
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