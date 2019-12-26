В Рязани для «сопровождаемого проживания» одиноких стариков выделили три квартиры

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Фото: Правительство Рязанской области
В Рязани для «сопровождаемого проживания» стариков выделили три квартиры. Об этом
«Сопровождаемое проживание» — это альтернатива интернатам для одиноких людей, которые нуждаются в предоставлении социальных услуг. Двух- и трехкомнатные квартиры с мебелью и бытовой техников рассчитаны на 12 человек. В каждой комнате будут жить максимум двое.
«Социальные услуги будут оказываться на основании индивидуальных программ», — отмечается на сайте правительства.
По словам министра труда и социальной защиты населения Валерия Емеца, развитие технологии «сопровождаемого проживания» в регионе продолжится. Так, в следующем году на это планируют выделить еще три квартиры.
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