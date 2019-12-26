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8:33, 26 декабря 2019 322
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В России утвердили расписание экзаменов для выпускников школ

В России утвердили расписание экзаменов для выпускников школ

Минюст России зарегистрировал приказы, утверждающие расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного госэкзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, сообщил Рособрнадзор.

Единый государственный экзамен пройдет по традиции в три этапа — досрочный, основной и дополнительный.

Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня, а дополнительный — с 4 по 22 сентября. В каждом из этапов предусмотрены резервные сроки. Между основными экзаменами будет перерыв не менее двух дней.

ОГЭ для выпускников девятых классов пройдет в три этапа — с 21 апреля по 16 мая, с 22 мая по 30 июня и с 4 по 18 сентября. Выпускники должны сдать экзамены по четырем предметам — русскому, математике и по двум предметам по выбору.

Даты проведения экзаменов можно посмотреть здесь.


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