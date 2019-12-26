В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест

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Компания РЖД на новых электронных билетах разместила обращение к пассажирам нижних полок с просьбой разрешить едущим на верхних местах посидеть внизу в дневное время,
В РЖД напомнили, что пассажиры верхних полок могут находиться на местах снизу с согласия пассажиров, у которых на них билеты.
«Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке», — говорится в сообщении.
В другом варианте показывается билет на нижнее место. На нем размещена надпись «В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке». Новые бланки электронных билетов на поезда планируют ввести в первом полугодии 2020 года.
В РЖД отметили, что новый бланк будет максимально понятным, функциональным и персонализированным. В том числе более крупными буквами будут прописаны номер поезда, вагона, места, время, дата и станция отправления. Также укажут адрес вокзала и ближайшую станцию метро.
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