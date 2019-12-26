В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -7 градусов

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В ночь на пятницу, 27 декабря, в Рязанской области похолодает до -7 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность, преимущественно без осадков.
Местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго- восточный, восточный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -7, -2 градуса, днем -4, +1 градус.
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